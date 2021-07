Campeonato Italiano vai proibir camisas verdes a partir de 2022/23

A federação estabeleceu essa determinação para a torcida e os árbitros terem uma visibilidade melhor entre os equipamentos e o gramado

A Serie A divulgou o novo regulamento para os uniformes de jogo da temporada 2021/22, que será aplicado nas competições oficiais organizadas pela federação italiana. Em uma das regras estabelecidas são citadas as cores que as equipes podem usar em seus uniformes, entanto, a partir da temporada 2022/23, a cor verde será proibida nos trajes dos jogadores.

Mas não se engane: não existe nada contra a cor verde em específico, mas sim porque a cor seria um dos motivos para atrapalhar a transmissão televisiva pela semelhança com o gramado, e para não confundir o espectador. A regra foi até postergada para que os clubes se programem em relação às fornecedoras de materiais esportivos.

Em um comunicadado a federação disse: “Cada clube deve ter um uniforme de primeiro jogo, com cores oficiais próprias, que deve usar nos jogos em casa e nos jogos fora de casa em que não haja confusão de cores com o equipe adversária."

A federação estabeleceu essa determinação pois a torcida no estádio e os árbitros terão um contraste maior entre os equipamentos e o gramado. Caso contrário, se mais de três cores forem usadas, uma deve ser claramente dominante na superfície da camisa, shorts e meias, e as outras cores claramente secundárias.

Quanto às meias, mesmo que as cores secundárias sejam duas, uma delas deve ser claramente dominante na superfície das meias. Fato é, que a cor verde não estará presente nos uniformes, e isso vale para a atual temporada 2021/22, mas apenas será obrigatório na temporada seguinte.

Vale lembrar que na atual edição apenas o Sassuolo e o Venezia possuem as cores verdes em seus uniformes. Já outros times como a Lazio e a Inter de Milão já utilizaram o tom em seus terceiros uniformes.

Caso isso acontecesse no Brasil, a CBF teria muitos problemas no Campeonato Brasileiro, porque cinco times da principal divisão utilizam as cores verder nos uniformes, e claro, o Palmeiras utiliza a cor predominante.