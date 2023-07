Caju comemora novo título e projeta estreia do Aris na Champions

Campeão no Chipre, jogador brasileiro estreia pela fase de playoffs da UEFA Champions League nesta quarta-feira

Campeão nacional na última temporada de forma inédita com a camisa do Aris Limassol, o lateral-esquerdo Caju segue fazendo história no Chipre. No último domingo, o brasileiro levantou o trofeu da Supercopa do Chipre ao bater o Omonia pelo placar de 2 a 0. Este foi seu terceiro título no país, já que na temporada 2018/19 sagrou-se campeão local defendendo a equipe do Apoel.

"Fico muito feliz por começar mais uma temporada com o pé direito, conquistando um título importante para o clube e que certamente nos dará ainda mais confiança para os desafios que virão. Meu momento aqui no Chipre é mágico, sou muito realizado por tudo o que construí aqui no país desde a minha primeira passagem. Espero seguir evoluindo e fazendo por merecer cada vez mais conquistas por aqui", comentou o lateral.

Na temporada passada, o Aris Limassol disputou pela primeira vez em sua história uma competição europeia, ao se classificar para os playoffs da Conference League. Caju gravou seu nome mais uma vez ao marcar o primeiro gol do clube no campeonato. Agora com o título na última temporada, o Aris disputará de forma inédita os playoffs da Champions League. Já nesta quarta, os cipriotas recebem o BATE Borisov, da Bielorrússia, pelo jogo de ida, às 14h (horário de Brasília).

"O clube está nos playoffs da Champions League pela primeira vez em sua história e é um prazer enorme fazer parte de um momento como esse, sentir o entusiasmo do torcedor por disputar a principal competições de clubes do mundo. Não será fácil nosso confronto, o BATE é uma equipe acostumada à competição, mas a gente vem trabalhando forte para quem sabe seguir fazendo história com a camisa do Aris Limassol", projetou.