Caeté x Remo ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas do Paraense

Equipes entram em campo neste sábado (15), pelo jogo de ida das quartas do Parazão; veja como acompanhar na TV e na internet

Caeté e Remo se enfrentam neste sábado (15), a partir das 18h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paraense. A volta está marcada para a próxima terça-feira (18). A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura (PA), e TV Brasil (PA), na TV aberta, e no YouTube (da Cultura PA), na internet.

Embalado com a vitória sobre o Corinthians por 2 a 0, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, o Remo volta as atenções para o mata-mata do Parazão. Na primeira fase terminou na liderança do Grupo A, com 21 pontos. Foram sete vitórias e apenas uma derrota.

Do outro lado, o Caeté foi o vice-líder do Grupo A, com sete pontos (foram duas vitórias, um empate e cinco derrotas). Aproveitamento de apenas 29%.

Prováveis escalações

Remo: Vinícius; Marques, Ícaro, Guerra e Raí; Richard Franco, Anderson Uchôa e Matheus Galdezani; Pablo Roberto, Muriqui e Pedro Vítor. Técnico: Marcelo Cabo.

Caeté: André; Thurran, Romário, Irailton Junior, PC Timborana, Pedrinho, Guly, Fernando Portel, Keoma, Genilson, Leandro Cearense. Técnico: Emerson Almeida.

Desfalques

Caeté

Sem desfalques confirmados.

Remo

Não há desfalques confirmados.

Quando é?