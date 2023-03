Caeté x Paysandu ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Parazão

Equipes entram em campo neste sábado (4), às 15h30 (de Brasília); veja como acompanhar na internet

Caeté e Paysandu se enfrentam na tarde deste sábado (4), às 15h30 (de Brasília), em Bragança, abrindo a quinta rodada do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo do Portal Cultura, na internet.

Líder do Grupo B com 12 pontos, o Paysandu busca manter o aproveitamento de 100% no Parazão, enquanto o Caeté, na vice-liderança do Grupo A, com quatro pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após a derrota para o Tuna por 1 a 0 na última rodada.

No único confronto entre as equipes, o Paysandu venceu por 2 a 0 pela fase de grupos do Campeonato Paraense 2022.pa

Prováveis escalações

Paysandu: Thiago Coelho; Igor Bosel, Oswaldo Henríquez, Naylhor e Juan Pitbull; Jiménez, João Veira, João Pedro, Mário Sérgio, Vicente, Bruno Alves. Técnico Márcio Fernandes.

Caeté: Jader; David Filipe, Dedé, Iguinho, Garagau, Alysson Barros, Wallacer, Felipe Recife, Silvio, Welthon, Bruno Sammario.

Desfalques

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Caeté

Não há desfalques confirmados.

Quando é?