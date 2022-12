Cádiz x Manchester United: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (7), na Espanha; veja como acompanhar ao vivo na internet

O primeiro dos dois amistosos do Manchester United no meio da temporada na Espanha acontecerá na tarde desta quarta-feira (7), contra o Cádiz, a partir das 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo do aplicativo do Man. United.

Com diversos desfalques devido a Copa do Mundo do Qatar, uma equipe inexperiente viajou para a Espanha, com jogadores como Kobbie Mainoo, Charlie Savage, Zidane Iqbal e Charlie McNeill esperando ter oportunidades em campo. A partida também representará a primeira vez que o Manchester United entra em campo desde que o contrato de Cristiano Ronaldo foi rescindido.

Do outro lado, o Cádiz volta aos gramados depois de quase um mês. Na ocasião, foi derrotado pelo Real Union, na Copa del Rey, por 3 a 2. Vale destacar que a equipe está em sua terceira temporada consecutiva na La Liga, o que representa sua melhor sequência na competição desde o início dos anos 1990.

Prováveis escalações

Escalação do provável Cádiz: Ledesma; Carcelen, Fali, Cala, Espino; Alejo, Fede, Alcaraz, Sobrino; Alex, Lozano.

Escalação do provável Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Mengi, Williams; McTominay, Iqbal, Van de Beek; Elanga, Martial, Garnacho.

Desfalques

Cádiz

Awer Mabil, após defender a seleção australiana, ganhou alguns dias de descanso.

Manchester United

Jadon Sancho, machucado, é desfalque.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 7 de dezembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Estadio Nuevo Mirandilla – Cádiz, ESP