Vila Nova x Brasiliense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da semifinal da Copa Verde

Partida acontece neste sábado (12), pela semifinal da Copa Verde; veja como acompanhar na internet

Vila Nova e Brasiliense voltam a se enfrentar neste sábado (12), às 16h (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), pelo jogo de volta da semifinal da Copa Verde. Como empataram em 1 a 1 no duelo da ida, quem vencer fica com a vaga na final. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no DAZN, serviço de streaming, na internet.

Disputando a competição desde a primeira fase, o Brasiliense derrotou o Luverdense, por 1 a 0 nas oitavas de final, e o Cuiabá, por 3 a 0 nas quartas.

Do outro lado, o Vila Nova deixou para trás o Operário (2 a 1) e Brasiliense (3 a 2 nos pênaltis), nas oitavas e quartas, respectivamente.

Prováveis escalações

Escalação do provável BRASILIENSE: Sucuri; Jonathan Bocão, Railon, Gustavo Henrique e Aloísio; Aldo, Tarta e Zotti; Luquinhas, Hernane Brocador e Tobinha.

Escalação do provável VILA NOVA: Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Jordan e Willian Formiga (Jefferson); Ralf (Jean Martim) e Sousa; Matheuzinho (Marlone), Wagner (Diego Tavares) e Kaio Nunes (Matheus Souza); Neto Pessoa.

Desfalques

Brasiliense

Sem desfalques confirmados.

Vila Nova

Rafael Donato, lesionado, está fora.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 9 de outubro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Serejão – Brasília, DF

• Arbitragem: DANIEL ALEJANDRO (árbitro), ALEX SANDRO e MARCIO DUARTE (assistentes), RAFEL MARTINS (quarto árbitro)