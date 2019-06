Brasil vence Torneio de Toulon: quem foram os principais destaques da conquista?

Seleção brasileira vence os japoneses nos pênaltis e garantem o título do torneio sub 22

O é campeão do torneio de Toulon 2019. Ao vencer o nos pênaltis por 5 a 4, depois de um empate em 1 a 1 no tempo normal, os jovens brasileiros levantam o troféu da categoria sub-22 pela nona vez na história.

A maior campeã é a , sede da disputa. A seleção da casa já venceu a competição 12 vezes, mas dessa vez terminou em 6º lugar e estava com seu time sub-18.

O Brasil chegou à conquista de maneira invicta. O único jogo que não venceu no tempo normal foi a final. Na fase de grupos foram dois 4 a 0, primeiro contra a Guatemala, depois contra a França. Um 5 a 0 contra o classificou a seleção direto para a semifinal, na qual venceu a por 2 a 0 e fez a final com o Japão.

Quem foram os destaques dessa conquista?

A seleção brasileira, como um todo, apresentou um futebol dominante e competitivo. Vale lembrar que diversos países mandaram suas equipes sub-18 ou sub-19, enquanto o Brasil mandou jogadores mais velhos. Vários deles jogam na Europa e alguns já são titulares em seus times tanto aqui no Brasil, quanto lá fora.

Os três maiores destaques podem ficar creditados a Douglas Luiz, ex- e que pertence ao , mas estava emprestado ao . O meio-campista conquistou o prêmio de melhor jogador do torneio. O zagueiro e capitão Lyanco, que divide opiniões entre brasileiros, fez um campeonato seguro e recebeu o prêmio de sgeundo melhor jogador da competição. O atacante do , Matheus Cunha foi o artilheiro do certame cm quatro gols e entra para a lista dos que vale a pena observar de perto.

Além disso, jogadores como Antony ( ), Pedrinho ( ), Ivan ( ) e Matheus Henrique ( ) se mostraram bastante participativos e foram parte fundamental do esquema montado pelo técnico André Jardine.