Amistosos
team-logoBrasil
team-logoTunísia
Mounique Vilela

Brasil x Tunísia: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do amistoso 2025

Seleção Brasileira volta a campo nesta terça-feira (18), no Stade Pierre-Mauroy; confira a transmissão e outras informações do jogo

Brasil e Tunísia se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h30 (de Brasília), no Stade Pierre-Mauroy, em amistoso de preparação para a Copa do Mundo 2026. A partida terá transmissão ao vivo da Globo na TV aberta, do sportv na TV fechada e do canal ge tv no YouTube (veja a programação completa).

O amistoso terá transmissão da TV Globo, com narração de Luis Roberto e comentários de Ana Thaís Matos e Junior, enquanto no sportv, Luiz Carlos Jr. será o narrador, ao lado de Eric Faria e Ricardinho. Já na GE TV, a cobertura ficará a cargo de Jorge Iggor, Bruno Formiga e Luana Maluf.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

Após vencer o Senegal por 2 a 0, o Brasil volta a campo para seu último compromisso do ano. Para o confronto, o técnico Carlo Ancelotti prevê poucas mudanças e deve manter o esquema tático 4-2-3-1 na escalação para o amistoso. Vitor Roque pode ganhar uma oportunidade entre os titulares.

"Não vou arriscar com jogadores cansados. A ideia é não mudar muito a equipe de hoje. O jogador que pode se colocar como referência na frente é Vitor Roque, que está indo muito bem no Palmeiras. Ele é uma opção e tem chances de jogar o próximo jogo", afirmou o italiano.

Depois do amistoso contra a Tunísia, a seleção brasileira voltará a jogar em março do ano que vem, quando fará amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos.

Por outro lado, a Tunísia também já está classificada para a Copa do Mundo de 2026. No último amistoso, a seleção venceu a Jordânia por 3 a 2.

Brasil: Ederson; Wesley (PH), Eder Militão, Marquinhos, Alex Sandro (Luciano Juba); Casemiro, Bruno Guimarães; Vini Jr, Rodrygo, Estevão, Vitor Roque (Matheus Cunha). Técnico: Carlo Ancelotti.

Tunísia: Dahmen; Valery, Talbi, Bronn e Abdi; Skhiri; Layouni, Gharbi, Mejbri e Saad; Mastouri. Técnico: Sami Trabelsi.

Escalações de Brasil x Tunísia

BrasilHome team crest

4-2-2-2

Formação

5-3-2

Home team crestTUN
12
B. Krepski
16
C. Henrique
4
Marquinhos
2
Eder Militao
14
Wesley
10
Rodrygo
5
Casemiro
8
B. Guimaraes
20
Estevao
21
M. Cunha
7
Vinicius Junior
16
A. Dahmen
3
M. Talbi
4
Y. Meriah
2
A. Abdi
20
Y. Valery
6
D. Bronn
13
F. Sassi
17
E. Skhiri
10
H. Mejbri
9
H. Mastouri
8
E. Saad

5-3-2

TUNAway team crest

BRA
-Escalação

Reservas

TUN
-Escalação

Reservas

Desfalques

Brasil

Gabriel Magalhães machucou a coxa e foi cortado.

Tunísia

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: terça-feira, 18 de novembro de 2025
  • Horário: 16h30 (de Brasília)
  • Local: Stade Pierre-Mauroy - Lille, FRA

Retrospecto recente

BRA
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
12/4
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
1/5

TUN
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Links úteis

0