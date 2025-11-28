Brasil x Noruega: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do amistoso internacional feminino

Brasil vai a campo contra a Noruega nesta sexta-feira (28), às 15h (horário de Brasília), em um amistoso internacional feminino. A partida acontece no Estádio Municipal de La Linea, em Cádiz, na Espanha e possui transmissão ao vivo do Sportv veja a programação completa de futebol aqui).

O Brasil chega para o amistoso em Marbella em seu melhor momento na temporada, com o grupo completo e ajustado após os treinos no sul da Espanha. Arthur Elias volta a contar com 24 jogadoras, incluindo a goleira Letícia Izidoro, que retorna à seleção depois de mais de um ano afastada por lesão no ligamento cruzado. O reencontro entre técnico e goleira, parceiros de grandes campanhas no Corinthians, reforça um ambiente de confiança para uma equipe que soma apenas duas derrotas em 2025 e vive sequência de sete jogos sem perder — seis vitórias e um empate, ainda na Copa América. Sétimo lugar no ranking da Fifa e dominante no histórico recente, o Brasil reencontra um adversário que não o derrota há quase três décadas e contra quem construiu cinco vitórias em nove confrontos, incluindo a goleada por 4 a 1 em 2022.

Do outro lado, a Noruega chega para mais um teste importante após vencer o Japão por 2 a 0 na última aata Fifa. A seleção europeia, 12ª colocada no ranking mundial, tenta recuperar estabilidade depois da eliminação para a Itália nas quartas da Euro Feminina. Com menos jogos recentes e ainda em busca de uma sequência sólida, as norueguesas se apoiam no peso histórico do duelo — elas foram campeãs do torneio que antecedeu a Copa do Mundo de 1988 e chegaram a eliminar o Brasil naquela ocasião. Desde então, porém, não conseguem superar a seleção brasileira há 29 anos.

Prováveis escalações

Brasil feminino: Lorena; Isabela, Tarciane, Mariza, Isa Haas, Yasmin, Angelina, Duda Sampaio, Dudinha, Ludmila, Tainá Maranhão e Bia Zaneratto. Técnico: Arthur Elias

Noruega feminina: Fiskerstrand; Lund, Engen, Harviken, Bjelde, Kielland, Naalsund, Gaupset, Maanum, Hegerberg e Saevik. Técnica: Gemma Grainger.

Desfalques

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Noruega

Sem desfalques confirmados.

Quando é?