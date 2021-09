Brasil, Itália e mais: as maiores invencibilidades no futebol de seleções

Veja quais são as maiores sequências invictas no futebol internacional

Campeã da Euro 2020, a Itália de Roberto Mancini segue fazendo história: com o empate por 1 a 1 com a Bulgária, nesta quinta-feira (2), a Azzurra igualou o recorde da seleção brasileira tetracampeã do mundo de maior invencibilidade o futebol de seleções.

Após ficar de fora da Copa do Mundo de 2018, a Federação Italiana de Futebol decidiu pela demissão de Gian Piero Ventura e pela contratação de Mancini, então técnico do Zenit. De lá pra cá, praticamente não perdeu mais.

A última derrota da Azzurra aconteceu em 10 de setembro de 2018, uma vitória por 1 a 0 da seleção portuguesa, com gol de André Silva. Desde então, foram 35 jogos de invencibilidade - e o título da Eurocopa.

Mesma marca de outras duas seleções históricas: o Brasil conseguiu os mesmos 35 jogos de invencibilidade, de 1993 a 1996, com direito à conquista da Copa do Mundo, em 1994. Já a Espanha, entre 2007 e 2009 - base da equipe campeã mundial em 2010 -, também completou 35 partidas invictas, antes de ser derrotada pelos Estados Unidos, em 2009, na Copa das Confederações..

Veja as três maiores sequências de invencibilidade na história do futebol de seleções:

Brasil (1993-1996), Espanha (2007-2009) e Itália (2018-presente) : 35 jogos

: 35 jogos Argentina (1991-1993): 32 jogos

Hungria (1950-1954): 31 jogos

O próximo jogo da seleção italiana acontecerá neste próximo domingo (5), contra a Suíça, às 15h45 (de Brasília). Caso vença, chegará ao topo da lista.