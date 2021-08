Brasil encara Uruguai na Arena da Amazônia, em Manaus

Tite voltará ao estádio onde fez seu primeiro jogo como treinador da seleção em solo brasileiro

A Arena da Amazônia será o palco de Brasil x Uruguai, pelas Elimintórias da Copa do Mundo, na data FIFA de outubro. A partida está prevista para acontecer no dia 14.

A CBF vai assumir juntamente com o Governo do Estado de Manaus a revitalização do gramado do estádio. A ideia de levar a partida para o Amazonas tem estratégia logística, já que na mesma data FIFA, a seleção encara a Venezuela e a Colômbia, em Caracas e Barranquilla.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Tite vai reencontrar o estádio onde fez seu primeiro jogo em casa no comando da Canarinho. Em 2016, ele encarou a Colômbia no estádio, em sua segunda partida como técnico da seleção. Na ocasião, o Brasil derrotou os "Cafeteros" por 2 a 1 com gols de Miranda e Neymar.

Antes de outubro, no entanto, o Brasil tem os compromissos contra Chile, Argentina e Peru, pela data FIFA deste mês de setembro. A primeira partida acontece nesta quinta-feira (2), em Santingo.