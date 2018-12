Como foi a Seleção Brasileira em 2018? Todos os jogos, artilheiros e resultados

A Goal relembra todos os resultados da equipe de Tite durante a pré-Copa, Copa do Mundo e pós-Copa em 2018

O ano de 2018 foi marcante para a Seleção Brasileira, considerada uma equipe de grande força durante a Copa do Mundo, apesar de não obter o resultado desejado.

O técnico Tite era, e ainda é, o candidato ideal para conquistar o hexacampeonato mundial com o grupo, porém, mesmo tendo sido desclassificados nas quartas de final durante o torneio na Rússia, a seleção canarinho fez grandes partidas dentro e fora do Mundial.

Relembre os confrontos do Brasil na pré, durante, e pós-Copa do Mundo.

Amistosos 2018 pré-Copa do Mundo

A seleção brasileira começou sua caminhada em 2018 em março, mais especificamente no dia 23, quando duelou um amistoso com os anfitriões do Mundial e venceram por 3 a 0, com gols de Miranda, Philippe Coutinho e Paulinho.

Logo depois, no dia 27, enfrentaram a Alemanha também em amistoso e pela primeira vez após o fatídico 7 a 1 de 2014. No confronto, os brasileiros conseguiram vingar parcialmente a vergonhosa derrota do passado, e venceram por 1 a 0 com gol de Gabriel Jesus.



(Foto: Getty)

JOGO QUANDO ONDE COMO FOI Rússia 0 x 3 BRASIL 23 de março de 2018 Luzhniki (Moscou) Relato de jogo Alemanha 0 x 1 BRASIL 27 de março de 2018 Estádio Olímpico (Berlim) Relato de jogo BRASIL 2 x 0 Croácia 3 de junho de 2018 Anfield (Liverpool) Relato de jogo Áustria 0 x 3 BRASIL 10 de junho de 2018 Ernst-Happel (Viena) Relato de jogo

Copa do Mundo Rússia 2018



(Foto: Getty)

JOGO QUANDO FASE ONDE COMO FOI BRASIL 1 x 1 Suíça 17 de junho de 2018 Fase de grupos Rostov Arena (Rostov) Relato de jogo BRASIL 2 x 0 Costa Rica 22 de junho de 2018 Fase de grupos Krestovsky (S. Petersburgo) Relato de jogo Sérvia 0 x 2 BRASIL 27 de junho de 2018 Fase de grupos Spartak Stadium (Moscou) Relato de jogo BRASIL 2 x 0 México 2 de julho de 2018 Oitavas de final Arena Samara (Samara) Relato de jogo BRASIL 1 x 2 Bélgica 6 de julho de 2018 Quartas de final Arena Kazan (Kazan) Relato de jogo

Amistosos 2018 Pós-Copa do Mundo



(Foto: Pedro Martins/Mowa)

JOGO QUANDO ONDE COMO FOI EUA 0 x 2 BRASIL 8 de setembro de 2018 Metlife Stadium (N. Jersey) Relato de jogo BRASIL 5 x 0 El Salvador 12 de setembro de 2018 FedEx Field (Landover) Relato de jogo A. Saudita 0 x 2 BRASIL 12 de outubro de 2018 King Saud Stadium (Riad) Relato de jogo Argentina 0 x 1 BRASIL 16 de outubro de 2018 King Abdullah SC (Jeddah) Relato de jogo BRASIL 1 x 0 Uruguai 16 de novembro de 2018 Emirates (Londres) Relato de jogo BRASIL 1 x 0 Camarões 20 de novembro de 2018 MK Stadium (Milton Keynes) Relato de jogo

Seleção: os artilheiros do ano



(Foto: Getty)

Em 2018, Neymar é o consagrado artilheiro da Seleção Brasileira, com sete gols, seguido por Philippe Coutinho, com cinco gols. Além do Top 5, marcaram gols neste ano, ainda: Miranda e Paulinho (dois gols cada), Alex Sandro, Marquinhos, Thiago Silva e Renato Augusto (um gol). Confira a lista!