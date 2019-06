Brasil x Argentina: o histórico do grande clássico das Américas

Com 105 anos de rivalidade, as duas seleções se reencontram pela semifinal da Copa América, veja o retrospecto!

Cento e cinco anos desde o primeiro duelo, uma das maiores rivalidades do futebol mundial se reencontram na semifinal da . e classificaram-se para o confronto que vale vaga na decisão do torneio, que acontece na próxima terça-feira (2), no Mineirão.

Uma rivalidade antiga, mas que sempre garante momentos de tensão e expectativa. Desta vez, não será diferente. Mesmo sem Neymar no elenco, o Brasil se prepara para encarar um rival familiar, que possui Lionel Messi, Sergio Aguero, Di María, entre outros grandes nomes em seu elenco, muitos deles companheiros de equipe na Europa dos jogadores brasileiros, como , e , por exemplo.

Veja um pouco do retrospecto de Brasil x Argentina:

O primeiro duelo oficial entre as duas equipes aconteceu no dia 20 de setembro de 1914, no Estádio Geba, em um jogo que marcou a vitória dos Hermanos por 3 a 0. Segundo a CBF, as duas seleções já se enfrentaram 101 vezes, já segundo a AFA, as seleções teriam se enfrentado em 99 oportunidades.

Pela contagem da CBF, o Brasil teria 42 vitórias contra 38 da Argentina e 26 empates, entretanto, de acordo com a AFA, ambos estão empatados com 38 triunfos cada um e os mesmos 26 empates.

No quesito de gols, são 163 gols brasileiros contra 157 dos argentinos. Foram 25 empates até aqui.



(Foto: Getty Images)

No total, as duas equipes se enfrentaram quatro vezes em Copas do Mundo, com duas vitórias para o Brasil, uma vitória para a Argentina e um empate.

Já pela Copa América, os brasileiros são os atuais fregueses. Em 32 jogos válidos da competição, os albicelestes venceram 15 partidas, enquanto a canarinho apenas nove, além de oito empates. São 38 gols do Brasil contra 52 da Argentina.

Na , em 1974, os gols de Rivellino e Jairzinho deram ao Brasil uma vitória por 2 a 1 no que foi o primeiro duelo entre as duas seleções na maior fase do Mundial. Quatro anos mais tarde, na Argentina, o duelo teve um empate sem gols.

(Foto: Arquivo / CBF)



(Foto: Getty Images)



(Foto: Getty Images)

Zico, Serginho e Júnior marcaram na emblemática vitória por 3 a 1, sobre a Argentina, na de 1982. A partida foi válida pela fase de grupos da competição. Diego Maradona, frustrado, levou um cartão vermelho durante o jogo. Infelizmente para a Seleção, eles foram eliminados pela no decorrer do torneio.

Quatro anos mais tarde, Maradona conduziu a Argentina para o bicampeonato da Copa do Mundo, em 1986, no .

Um confronto de muita história e emoção, o grande clássico das Américas promete mais um capítulo de muita adrenalida pela semifinal da Copa América, nesta terça-feira (2), a partir das 21h30 (de Brasília).