Botafogo x Itaquaquecetuba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copinha 2026

Botafogo e Itaquaquecetuba vão à campo neste sábado (17), às 16h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela oitavas de final da Copinha 2026. A partida será na cidade de Taubaté, em São Paulo, no Estádio Joaquim de Morais Filho, e possui transmissão ao vivo da Record News, na TV aberta e da CazéTV (confira a programação completa de futebol aqui).
Este duelo coloca frente a frente um Botafogo em estado de confiança máxima, com 100% de aproveitamento, e um Itaquaquecetuba que vem se destacando justamente nos momentos decisivos da competição. O Fogão chega às oitavas de final com uma das campanhas mais consistentes do torneio: venceu todas as partidas disputadas até aqui, aliando um ataque eficiente a uma defesa sólida, pouco vazada e segura nos momentos de pressão.
Do outro lado, o Itaquaquecetuba garantiu vaga no mata-mata após uma campanha equilibrada na fase de grupos e uma classificação carregada de emoção na etapa anterior. Na terceira fase, a equipe superou o Fortaleza nos pênaltis por 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, reforçando sua reputação de time competitivo em jogos decisivos.
Prováveis escalações
Botafogo: Rhyan Luca; Kauã Branco, Bruno França, Kauã Cruz e Gustavo Pereira; Matheusinho, Gabriel Felipe e Matheus Fortunato; Samuel Alves, Juninho e Arthur Novaes. Técnico: Rodrigo Aragonez.
Itaquaquecetuba: Max; Davi Lima, Pedro Paixão, Miguel Alves e João Carlos; Gabriel Araújo, João Paulino e Gustavo Entringer; Salomão, Newton Castilho e Nicolas Santos. Técnico: Adilson Machado.
Desfalques
Botafogo
Sem ausências confirmadas.
Itaquaquecetuba
Sem ausências confirmadas.
Quando é?
- Data: sábado, 17 de janeiro de 2026
- Horário: 16h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, São Paulo