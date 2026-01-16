+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Botafogo Copinha 2026HENRIQUE LIMA / BFR
ASSISTA COM A
Luis Felipe Gonçalves

Botafogo x Itaquaquecetuba: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das oitavas de final da Copinha 2026

Buscando uma vaga na próxima fase do mata-mata, equipes duelam neste sábado, em Taubaté

Botafogo e Itaquaquecetuba vão à campo neste sábado (17), às 16h30 (horário de Brasília), em confronto válido pela oitavas de final da Copinha 2026. A partida será na cidade de Taubaté, em São Paulo, no Estádio Joaquim de Morais Filho, e possui transmissão ao vivo da Record News, na TV aberta e da CazéTV (confira a programação completa de futebol aqui).

Este duelo coloca frente a frente um Botafogo em estado de confiança máxima, com 100% de aproveitamento, e um Itaquaquecetuba que vem se destacando justamente nos momentos decisivos da competição. O Fogão chega às oitavas de final com uma das campanhas mais consistentes do torneio: venceu todas as partidas disputadas até aqui, aliando um ataque eficiente a uma defesa sólida, pouco vazada e segura nos momentos de pressão.

Do outro lado, o Itaquaquecetuba garantiu vaga no mata-mata após uma campanha equilibrada na fase de grupos e uma classificação carregada de emoção na etapa anterior. Na terceira fase, a equipe superou o Fortaleza nos pênaltis por 4 a 3, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, reforçando sua reputação de time competitivo em jogos decisivos.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

Prováveis escalações

Botafogo: Rhyan Luca; Kauã Branco, Bruno França, Kauã Cruz e Gustavo Pereira; Matheusinho, Gabriel Felipe e Matheus Fortunato; Samuel Alves, Juninho e Arthur Novaes. Técnico: Rodrigo Aragonez.

Itaquaquecetuba: Max; Davi Lima, Pedro Paixão, Miguel Alves e João Carlos; Gabriel Araújo, João Paulino e Gustavo Entringer; Salomão, Newton Castilho e Nicolas Santos. Técnico: Adilson Machado.

Desfalques

Botafogo

Sem ausências confirmadas.

Itaquaquecetuba

Sem ausências confirmadas.

Quando é?

  • Data: sábado, 17 de janeiro de 2026
  • Horário: 16h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, São Paulo
Publicidade
0