Botafogo terá camisa nova e escudo diferente contra o Corinthians

A camisa toda preta levará no peito o antigo símbolo do clube de remo

Vazaram imagens da nova camisa 2 do , toda preta, que será usada neste domingo (24) em duelo contra o , pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação foi dada pelo site FogãoNet.

A grande novidade da peça é o escudo. O protagonismo da Estrela Solitária fica um pouco de lado por causa da homenagem ao antigo símbolo do Club de Regatas Botafogo e ao ano de 1899, quando o então CRB venceu todas as provas de remo (na época o principal esporte disputado no país) na Baía de Guanabara.

O lançamento oficial da nova camisa preta do Botafogo será ainda nesta sexta-feira. Vendas começam amanhã. Estreia do uniforme II da Kappa será contra o Corinthians no domingo. pic.twitter.com/2txAzxq0WB — Carlos Eduardo Sangenetto (@ce_sangenetto) November 22, 2019

Esta será a primeira vez desde 2004 que o Botafogo disputará partidas sem o seu emblemático escudo. Há 15 anos, o Glorioso enfrentou o com um uniforme retrô cujo símbolo era do Botafogo Football Club por causa da comemoração de seu centenário.

#TBT Tricolor 🇪🇪



Em 2004 @Botafogo 🆚 @Gremio realizaram um jogo festivo, em Caio Martins.

Os dois clubes usavam o mesmo material esportivo #Kappa.

O destaque da partida foi o uniforme, tanto do Botafogo quanto do Grêmio, com cópias retrô utilizadas peos times em 1904 e 1903 pic.twitter.com/q6Uan2ywTV — Marcelo 🇪🇪 (CONTA NOVA)🇪🇪🏆 (@MarceloCecel34) August 22, 2019

O futebol do Alvinegro foi fundado em 1904 e até 1942 o escudo tinha o contorno atual, embora ao invés da Estrela Solitária o destaque fosse para a sigla BFC. Em 1942, o clube de remo se fundiu ao de futebol e através da mistura das logos nasceu o escudo conhecido por todos.

A evolução dos escudos do Botafogo, de 1894 até hoje. pic.twitter.com/0PPK5iuOdk — Botafogo Retrô (@BotafogoRetro) December 12, 2018

Botafogo e Corinthians se enfrentam neste domingo (24). A equipe carioca segue na luta contra o rebaixamento, na 14ª posição com 34 pontos (apenas um a mais em relação ao , time que abre o Z4).