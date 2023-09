Botafogo-SP x Sport: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (2), no Estádio Santa Cruz; veja como acompanhar na TV e na internet

O Botafogo-SP recebe o Sport neste domingo (3), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 26ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Buscando reencontrar o caminho da vitória após quatro empates e três derrotas nos últimos sete jogos disputados, o Botafogo-SP entra em campo pressionado. No momento, aparece no meio da tabela, com 34 pontos.

"A Série B tem uma particularidade que é a seguinte: não dá muito para você planejar. Eu, quando consegui o acesso com o Ceará, muitos jogos que planejei vencer eu empatei em casa e ganhei vários outros que, dentro do planejamento, inclusive fora de casa, que se for colocar na tabela, são jogos mais difíceis. Não tem dessa de ganhar na sequência", afirmou Chamusca.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Sport, brigando pelas primeiras posições, soma 45 pontos, com um empate e duas derrotas nas últimas rodadas.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Matheus; Marques, D. Silva, Marcio Silva, Patrick; Tarik, Guilherme Mantuan, Osman e Toró; Edson Carius e PH; Nascimento. Técnico: Chamusca.

Sport: Renan; Roberto Rosales, Rafael Thyere, Sabino e Felipinho (Chico); Ronaldo Henrique, Fábio Matheus (Felipe) e Jorginho; Labandeira (Edinho), Vagner Love e Alan Ruiz (Peglow). Técnico: Enderson Moreira.

Desfalques

Botafogo-SP

Sem desfalques confirmados.

Sport

Eduardo e Diego Souza seguem como desfalques.

Quando é?