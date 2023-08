Botafogo-SP x Chapecoense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (23), em jogo atrasado da 17ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

A Chapecoense visita o Botafogo-SP nesta quarta-feira (23), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, em jogo atrasado da 17ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Sem vencer e balançar as redes há cinco jogos (três empates e duas derrotas), o Botafogo-SP entra em campo buscando reencontrar não só o caminho do gol, como também da vitória. No momento, ocupa a 11ª posição, com 29 pontos.

Marcelo Chamusca terá o retorno de Guilherme Madruga, que cumpriu suspensão na derrota para o Vitória por 2 a 0. Sobre o jogo em casa, o técnico destacou a qualidade de seus jogadores e afirmou que a equipe entrará em campo em busca dos três pontos.

Mais artigos abaixo

"Não posso falar que falta qualidade. Os jogadores que temos são esses. Tenho dado oportunidades para os jogadores. Ninguém pode falar que o Chamusca está insistindo na mesma formação, com os mesmos jogadores. Não. Jogaram todos os jogadores. A gente está tentando com os jogadores que a gente tem, que são esses os jogadores que vão, no jogo de quarta-feira, buscar o resultado positivo contra a Chapecoense. A gente tem que dar confiança, trabalhar, valorizar", afirmou Chamusca.

Já a Chapecoense, abrindo a zona de rebaixamento, com 22 pontos, a três do Sampaio Corrêa, primeira equipe fora do Z-4, buscará a segunda vitória consecutiva. Na última rodada, venceu o Novorizontino por 2 a 1 e encerrou o jejum de quatro derrotas e um empate.

Prováveis escalações

Botafogo-SP: Matheus Albino; Thassio, Lucas Dias, Marcio Silva e Patrick; Tárik, Guilherme Madruga e Ivonei; Luiz Henrique, Salatiel e Osman. Técnico: Marcelo Chamusca.

Chapecoense: Airton; Ronei, Bruno Leonardo, Lucas Freitas e Cristiano; Cazonatti, Pavani e Bruno Nazário; Alisson Farias, Marcinho e Kayke. Técnico: Claudinei Oliveira.

Desfalques

Botafogo-SP

Pedro Rodrigues, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora.

Chapecoense

Pablo Oliveira e Maurício, lesionados, estão fora.

Quando é?