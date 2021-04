Botafogo soma mais uma eliminação na temporada e Chamusca admite trabalho ruim

Alvinegro se despediu do Campeonato Carioca de forma precoce e Ricardinho "comemorou" tempo até o início da Série B

O início de temporada do Botafogo está bem parecido com o final da última. Neste sábado(17), o Alvinegro foi eliminado do Campeonato Carioca ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense, no Maracanã. Na última quarta-feira(14), a equipe de Marcelo Chamusca já tinha dado adeus à Copa do Brasil.

Com a saída precoce das duas competições, o Botafogo tem pela frente apenas a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, que se inicia no final de maio. Em entrevista após o clássico contra o Fluminense, Ricardinho "comemorou" o tempo de preparação que a equipe terá antes da estreia na competição.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"A gente sabe da importância que é essa retomada para o clube, de buscar novamente uma situação para subir para a Série A, que é o lugar do Botafogo. Sabíamos da dificuldade desse início por uma nova gestão e novo entendimento. Não conseguimos a classificação, vamos seguir na Copa do Brasil, porém, se tem um lado positivo, é o tempo para poder preparar a equipe para a Série B, que é o que nos interessa. Se tem algo bom é o tempo para trabalhar. Poder trabalhar mais e nos cobrarmos mais para apresentar um nível melhor do que o que tínhamos apresentado até agora".

Já Marcelo Chamusca, fez criticas o calendário do Campeonato Carioca e admitiu que o começo no Botafogo é ruim.

"Antes de analisar o jogo, gostaria de pontuar uma situação que é muito inerente, até pelo momento. Nós jogamos quarta-feira, pela Copa do Brasil, em Natal. Voltamos na quinta e marcaram o nosso jogo para sábado. Queria parabenizar quem fez a tabela, porque é genial. 72h e a gente cruzou o país e voltou, sem ter tempo de treinar e nem de recuperar. Já é a segunda vez, também aconteceu contra o Bangu, e coloca os atletas em risco",

"O meu trabalho, em termos de resultado, é ruim. A gente tinha objetivos, e eu não entreguei esses objetivos, que era classificar entre os quatro no Estadual e passar na Copa do Brasil. Alguns jogos, jogamos melhor. Em outros não fomos tão bem".