Botafogo quer Cueva e terá 'semana chave' por negociações com o Santos

Peruano ainda pode atuar por outra equipe no Brasileirão 2019 e chegaria por empréstimo ao Alvinegro Carioca

De olho em reforços para a segunda metade da temporada, o fez uma consulta sobre a disponibilidade do meia Christian Cueva, do . O jogador é um pedido do técnico Eduardo Barroca, e chegaria por empréstimo ao clube carioca, que perdeu recentemente o atacante Erik, que trocou o clube pelo futebol japonês.

De acordo com apuração da Goal, Bota, e o jogador peruano terão agora uma "semana chave" para tentarem fazer a negociação avançar. Já houve um primeiro contato entre as partes, mas um acerto ainda está longe de acontecer no momento.

Cueva esta cerca de vivir en Rio. Botafogo tiene interes y espera un ok de Santos para un prestamo — Raisa Simplicio (@simpraisa) August 4, 2019

Cueva, 27 anos, vinha sendo utilizado por Jorge Sampaoli vindo do banco, e ficou longe das atividades do time em função da participação da seleção do na . Ele acabou ganhando alguns dias de folga antes de se reapresentar, mas tem sido pouco ou nada utilizado desde então. Algumas informações dão conta que, em função do excesso de jogadores estrangeiros, ele teria sido colocado na lista de negociáveis pelo técnico argentino.

O peruano tem contrato válido até 2022, o que deixa o Santos receoso em negociá-lo em definitivo. Por ter atuado em apenas quatro jogos da equipe no Brasileirão, ele ainda poderia ser inscrito por outra equipe para atuar nas partidas restantes do torneio.