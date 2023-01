Botafogo-PB x Retrô ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (5), no Almeidão; veja como acompanhar na TV

Botafogo-PB e Retrô se enfrentam na noite desta quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Almeidão, pelas eliminatórias da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo da TV Tambaú/SBT, na TV aberta.

Antes de estrear no Campeonato Paraibano contra o Serra Branca, no próximo domingo (8), o Botafogo-PB luta para entrar na fase de grupos da Copa do Nordeste. O último jogo oficial foi disputado no dia 13 de agosto na derrota para o Aparecidense por 1 a 0, pela Série C. Já nos dois amistosos disputados em dezembro, venceu o ABC por 2 a 0 no primeiro duelo, e foi derrotado no segundo por 2 a 1.

Do outro lado, o Retrô também teve o seu último jogo oficial em agosto. Na ocasião, foi eliminado das oitavas de final da Série D após a derrota para o Santa Cruz por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Botafogo-PB: a atualizar.

Escalação do provável Retrô: a atualizar.

Desfalques

Botafogo-PB

Sem desfalques confirmados.

Retrô

Não há desfalques confirmados.

Quando é?