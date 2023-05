Botafogo x Fluminense ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca sub-20

Equipes se enfrentam neste domingo (7), pela sétima rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Botafogo e Fluminense se enfrentam na manhã deste domingo (7), a partir das 10h (de Brasília), no CEFAT, em Niterói, pela sétima rodada do Campeonato Carioca sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da TV FERJ, no YouTube.

Embalado com a vitória sobre o Volta Redonda por 2 a 0 na última rodada, o Fluminense aparece na vice-liderança do Cariocão sub-20, com 13 pontos. Até aqui, foram quatro vitórias, um empate e uma derrota, enquanto o Botafogo, com nove, vem de derrota para o Resende por 1 a 0. Vale destacar que o técnico Thiago de Camillis tem utilizado um time alternativo no Estadual por conta da disputa do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Em 58 jogos disputados entre as equipes, o Fluminense obteve 25 vitórias, enquanto o Botafogo conquistou 15, além de 18 empates. No mais recente confronto válido pelo Brasileirão sub-20 de 2023, as equipes ficaram no empate por 2 a 2.

Prováveis escalações

Botafogo sub-20: Matheus Oliveira; Ryan, Serafim, Devid, João Lucas, Kauê, Rhuan Lucas, Antônio Villa, Sapata, Diego Abreu e Jhonnata.

Fluminense sub-20: Cayo Felipe, Kayky Almeida, Joílson, Justen, Freitas, Jefté, Thiago, Arthur, João Lourenço, Rafael Monteiro e João Neto.

Desfalques

Botafogo

Não há desfalques confirmados.

Fluminense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?