Botafogo faz consulta por Everton Cebolinha

O Botafogo fez uma consulta ao estafe de Everton Cebolinha sobre uma possível volta ao futebol do Brasil. O clube não abriu tratativas, mas demonstrou interesse em contar com o atacante de 25 anos que pertence ao Benfica, de Portugal. A ideia é fazer uma proposta para a sua aquisição em definitivo a partir de julho, ao término da temporada europeia.

Ainda não foram discutidos valores, mas o clube de John Textor reforçou o interesse em contar com o atleta, que se destacou com as cores do Grêmio ao faturar títulos da Copa do Brasil e da Libertadores.

O novo dono do Botafogo pretende abrir o cofre para buscar reforços. O seu desejo é montar uma equipe forte e competitiva para levar os cariocas de volta à briga por títulos. Além de Everton Cebolinha, o proprietário do clube fala sobre a tentativa de contratar Edinson Cavani, que tem contrato com o Manchester United até junho de 2022.

Mais artigos abaixo

O jogador chegou a negociar uma possível ida para o Flamengo, mas o bom momento no Estádio da Luz travou a sua saída neste mercado da bola. O Rubro-Negro Carioca não apresentou proposta pelo atleta, mas sinalizou com uma oferta de 13 milhões de euros (R$ 74,56 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos do atleta.

Ainda no Brasil, o Atlético-MG apresentou uma proposta de empréstimo avaliada em dois milhões de euros (R$ 11,47 milhões), com obrigação de compra em 12 milhões de euros (R$ 68,82 milhões). A tentativa do Galo também foi rechaçada pelos lusitanos.

O Al Hilal, da Arábia Saudita, foi mais um que demonstrou interesse em contar com Everton Cebolinha nesta janela de transferências. O clube chegou a fazer duas propostas, ambas por 50% dos direitos econômicos do atleta. A primeira foi de seis milhões de euros, e a segunda foi de oito milhões de euros. O Benfica também recusou as duas tentativas.