Botafogo encerra com chave de ouro uma semana perfeita

Contratação de Rafael, patrocínio novo, sonho de CT para a base pavimentaram o caminho até a goleada sobre o Londrina, pela Série B

O Botafogo viveu uma semana repleta de novidades, trazendo para o seu torcedor ainda mais razões para voltar a acreditar no acesso à elite do Campeonato Brasileiro e também na reestruturação do clube. E tudo foi coroado com uma goleada para alvinegro nenhum botar defeito: vitória por 4 a 0 sobre o Londrina, dentro do estádio Nilton Santos, que manteve o time no G-4 da Série B.

A primeira grande notícia da semana foi a contratação do lateral-direito Rafael, torcedor declarado do Alvinegro.

Posteriormente e também como consequência da contratação de Rafael, o Botafogo anunciou a adesão de mais de mil sócios torcedores em apenas uma semana, dando continuidade ao seu trabalho de aproximar cada vez mais o torcedor do clube da estrela solitária.

Rafael, com a camisa do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Além disso, nos últimos dias o clube se reuniu com os irmãos Moreira Salles visando avanços na obra de um Centro de Treinamento que, segundo informado inicialmente pelo Canal do Medeiros e GE, será focado no futebol de base e inclusive tem como planejamento a implementação de uma escola - para formar não apenas jogadores, mas acima de tudo cidadãos.

Em seguida, foi a vez do Fogão comunicar o acerto de mais um patrocínio para o uniforme, com uma empresa do ramo de apostas que irá estampar as mangas do uniforme até o fim da temporada - além de ocupar o espaço máster, área nobre da camisa, nos jogos contra Vasco e Cruzeiro.

Já a vitória por 4 a 0 sobre o Londrina representou a primeira goleada do Alvinegro nesta edição da Série B.

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Depois do trauma de 2020, os botafoguenses viveram uma semana recheada de alegrias. A expectativa é que isso consiga se transformar em rotina.