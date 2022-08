Botafogo encaminha acerto com Lucas Perri, do São Paulo

Emprestado ao Náutico, goleiro negocia pré-contrato com o Fogão. Partes estão otimistas por um pré-contrato para 2023.

O Botafogo está próximo de ter um novo goleiro para a temporada de 2023. O clube negocia com Lucas Perri, que pertence ao São Paulo, hoje no Náutico.

Como soube a GOAL, “detalhes” separam a negociação de um desfecho positivo e as partes estão otimistas. A possível transferência será feita de forma definitiva, com o arqueiro assinando um longo contrato com o Fogão. A possibilidade do negócio foi divulgada pelo UOL Esporte e confirmada pela reportagem.

Aos 24 anos, Lucas Perri tem contrato com o Tricolor Paulista até 31 de janeiro de 2023 e, sendo assim, já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe do mundo. O Botafogo negocia a contratação do jovem arqueiro nestes moldes.

Apesar do contrato curto, desde que foi emprestado ao Náutico, Perri não teve conversas com o São Paulo pela renovação. Com a camisa do clube pernambucano, o goleiro já fez 41 partidas e foi considerado um dos heróis da conquista estadual com o Timbu neste ano.