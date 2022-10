Borussia Dortmund x Stuttgart: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Alemão

Com objetivos opostos, equipes entram em campo neste sábado (22), pela 11ª rodada da Bundesliga; veja como acompanhar ao vivo na internet

Buscando a recuperação no Campeonato Alemão após duas derrotas e um empate, o Borussia Dortmund recebe o Stuttgart neste sábado (22), no Signal Iduna Park, às 10h30 (de Brasília), pela 11ª rodada da Bundesliga 22/23. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo do OneFootball, no streaming.

Poupado na vitória sobre o Hannover por 2 a 0 na Copa da Alemanha, Marco Reus volta a ficar à disposição, enquanto Marius Wolf e Anthony Modeste são tratados como dúvidas.

Do outro lado, o Stuttgart, embalado com a goleada sobre o Arminia por 6 a 0 na Copa da Alemanha, briga contra o rebaixamento. Atualmente, soma oito pontos (uma vitória, cinco empates e quatro derrotas).

Em 112 jogos disputados entre as equipes, o Dortmund soma 46 vitórias, contra 42 do Stuttgart, além de 24 empates. No último encontro, válido pela Bundesliga 21/22, o Borussia venceu por 2 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro; Bellingham, Ozcan; Adeyemi, Brandt, Malen; Moukoko.

Escalação do provável STUTTGART: Muller; Mavropanos, Anton, Zagadou; Silas, Endo, Ahamada, Millot, Sosa; Pfeiffer, Tomas.

Desfalques

Dortmund

Mateu Morey, Mahmoud Dahoud, Jamie Bynoe-Gittens e Sebastien Haller, lesionados, estão fora.

Stuttgart

Florian Muller, Konstantinos Mavropanos, Naouirou Ahamada, Dan-Axel Zagadou e Josha Vagnoman, machucados, seguem fora.

Quando é?

Getty

• Data: sábado, 22 de outubro de 2022

• Horário: 10h30 (de Brasília)

• Local: Signal Iduna Park – Dortmund, ALE