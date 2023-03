Borussia Dortmund x RB Leipzig ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Bundesliga

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (3), pela 23ª rodada do Campeonato Alemão; veja como acompanhar na internet

O Borussia Dortmund recebe o RB Leipzig na tarde deste sábado (3), às 16h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park, pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do OneFootball, no streaming.

Antes de encarar o Chelsea pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League, o Borussia Dortmund busca manter a invencibilidade na Bundesliga em 2023. Ate o momento, soma oito vitórias e segue na briga pela liderança do torneio com o Bayern de Munique. Ambas as equipes somam 46 pontos.

Do outro lado, o RB Leipzig busca emplacar a terceira vitória consecutiva no Alemão. Na quarta posição, soma 42 pontos. Xaver Schlager provavelmente se juntará a Kevin Kampl no meio-campo, enquanto Christopher Nkunku, recuperado de um problema no joelho, pode começar entre os titulares.

Em 14 jogos disputados entre as equipes, o Borussia Dortmund registra sete vitórias, contra cinco do RB Leipzig, além de dois empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Bundesliga 2022/23, o RB Leipzig venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Ozcan, Can, Bellingham; Brandt, Haller, Reus.

RB Leipzig: Blaswich; Henrichs, Orban, Gvardiol, Halstenberg; Kampl, Schlager; Szoboszlai, Forsberg, Werner; Nkunku.

Desfalques

Borussia Dortmund

Karem Adeyemi, que machucou a coxa segue como desfalque, assim como Julien Duranville, Youssoufa Moukoko, Abdoulaye Kamara e Mateu Morey.

RB Leipzig

Abdou Diallo, Peter Gulasci e Dani Olmo seguem no departamento médico, enquanto Konrad Laimer cumprirá suspensão.

Quando é?