Borussia Dortmund demite Lucien Favre após levar goleada em casa

O demitiu o técnico Lucien Favre menos de 24h depois da goleada sofrida em casa por 5 a 1 para o no sábado (12). O auxiliar Edin Terzic deverá assumir o cargo até ao final do ano.

“O clube gostaria de agradecer a Lucien pela sua dedicação e lhe desejar muito sucesso no futuro. O treinador adjunto Edin Terzic foi nomeado treinador interino até ao final do ano. A equipe de treinadores de Terzic será acompanhada por Sebastian Geppert e Otto Addo.", disse o comunicado oficial do clube.

A derrota deixa o Dortmund em quinto lugar na , a cinco pontos do líder de Munique, cujos 24 pontos são igualados pelo . Em contraste, a equipe alemã somou apenas quatro pontos nos últimos cinco jogos, embora tenha feito progressos impressionantes na Liga dos Campeões, terminando em primeiro no Grupo F, à frente da .

Borussia Dortmund have parted ways with head coach Lucien Favre.



