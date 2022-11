Borussia Dortmund x Bochum: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Alemão

Classificado às oitavas de final da UCL, Dortmund volta as atenções para a Bundesliga; veja como acompanhar ao vivo na internet

Com objetivos opostos, Borussia Dortmund e Bochum entram em campo na manhã deste sábado (5), às 11h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park, em duelo válido pela 13ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, na internet.

Classificado às oitavas de final da Champions League, o Borussia Dortmund volta as atenções para a Bundesliga. Atualmente, aparece na quarta posição, com 22 pontos.

Para o confronto, o técnico Edin Terzić terá o retorno de Raphael Guerreiro, recuperado de lesão muscular, assim como Bellingham, que foi poupado no empate com o Copenhagen em 1 a 1, pela última rodada da Liga dos Campeões.

Já o Bochum, afundado na zona de rebaixamento, com sete pontos, busca a recuperação após a dura derrota para o Wolfsburg por 4 a 0.

Prováveis escalações

Escalação do provável BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Guerreiro; Ozcan, Bellingham; Adeyemi, Brandt, Reyna; Moukoko.

Escalação do provável BOCHUM: Riemann; Gamboa, Ordets, Heintz, Soares; Losilla, Stoger; Osei-Tutu, Forster, Holtmann; Hofmann.

Desfalques

Dortmund

Jamie Bynoe-Gittens, Mahmoud Dahoud, Sebastian Haller, Thomas Meunier e Mateu Morey, lesionados, são desfalques certos.

Bochum

O quinteto formado por Paul Grave, Erhan Masovic, Jacek Goralski, Takuma Asano e Lys Mousset, machucados, seguem fora.

Quando é?

• Data: sábado, 5 de novembro de 2022

• Horário: 11h30 (de Brasília)

• Local: Signal Iduna Park – Dortmund, ALE