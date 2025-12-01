Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa da Alemanha 2025/26

Pelas oitavas de final da Copa do Alemanha, o Borussia Dortmund recebe o Bayer Leverkusen em um confronto eliminatório.

Na primeira fase do torneio, o BVB visitou o Rot-Weiss Essen e levou a melhor por 1 a 0. Já o Bayer Leverkusen, jogou contra o Sonnenhof Grossaspach e ganhou por 4 a 0. Na segunda fase, o Dortmund enfrentou o Eintracht Frankfurt, fora de casa, e o placar terminou em 1 a 1 no tempo regulamentar e, nos pênaltis, os aurinegros ganharam por 4 a 2. Enquanto isso, os rubro-negros de Leverkusen enfrentaram o Paderborn, novamente fora de casa, e venceram por 4 a 2.

No último fim de semana, as duas equipes se enfrentaram pela 12ª rodada da Bundesliga, na BayArena. O Borussia Dortmund, mesmo jogando fora de casa, levou a melhor por 2 a 1, com gols de Aáron Anselmino (41') e Karim Adeyemi (65'), enquanto Christian Kofane diminuiu para o Leverkusen (83').

Agora, duas das maiores e mais bem sucedidas equipes da Alemanha nos últimos anos travarão uma batalha épica para ganhar um lugar nas quartas de final da Copa da Alemanha.

A GOAL traz todas as informações sobre como assistir à partida, as prováveis escalações, o retrospecto entre as equipes e muito mais.

Como assistir Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen ao vivo?

A partida será transmitida pela ESPN 2, na TV por assinatura, e Disney+, no streaming.

Horário de Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen

Copa da Alemanha - DFB Pokal Signal Iduna Park

A partida das oitavas de final da Copa da Alemanha entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen será disputada nesta terça-feira (2), às 17h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund. O confronto ocorre em partida única e, em caso de empate aos 90 minutos, haverá disputa de pênaltis direta, sem prorrogação.

Escalações e desfalques do confronto

Desempenho recente das equipes

Resumo dos confrontos diretos