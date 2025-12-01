Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Copa da Alemanha
team-logoBorussia Dortmund
Signal Iduna Park
team-logoBayer Leverkusen

Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa da Alemanha 2025/26

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (2), no Signal Iduna Park, pelas oitavas de final da competição

Pelas oitavas de final da Copa do Alemanha, o Borussia Dortmund recebe o Bayer Leverkusen em um confronto eliminatório. 

Na primeira fase do torneio, o BVB visitou o Rot-Weiss Essen e levou a melhor por 1 a 0. Já o Bayer Leverkusen, jogou contra o Sonnenhof Grossaspach e ganhou por 4 a 0. Na segunda fase, o Dortmund enfrentou o Eintracht Frankfurt, fora de casa, e o placar terminou em 1 a 1 no tempo regulamentar e, nos pênaltis, os aurinegros ganharam por 4 a 2. Enquanto isso, os rubro-negros de Leverkusen enfrentaram o Paderborn, novamente fora de casa, e venceram por 4 a 2. 

No último fim de semana, as duas equipes se enfrentaram pela 12ª rodada da Bundesliga, na BayArena. O Borussia Dortmund, mesmo jogando fora de casa, levou a melhor por 2 a 1, com gols de Aáron Anselmino (41') e Karim Adeyemi (65'), enquanto Christian Kofane diminuiu para o Leverkusen (83').

Agora, duas das maiores e mais bem sucedidas equipes da Alemanha nos últimos anos travarão uma batalha épica para ganhar um lugar nas quartas de final da Copa da Alemanha.

A GOAL traz todas as informações sobre como assistir à partida, as prováveis escalações, o retrospecto entre as equipes e muito mais.

Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04

Como assistir Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen ao vivo?

A partida será transmitida pela ESPN 2, na TV por assinatura, e Disney+, no streaming. 

Horário de Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen

crest
Copa da Alemanha - DFB Pokal
Signal Iduna Park

A partida das oitavas de final da Copa da Alemanha entre Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen será disputada nesta terça-feira (2), às 17h (horário de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund. O confronto ocorre em partida única e, em caso de empate aos 90 minutos, haverá disputa de pênaltis direta, sem prorrogação.

Escalações e desfalques do confronto

Prováveis escalações de Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen

Borussia DortmundHome team crest

3-4-2-1

Formação

3-4-2-1

Home team crestB04
1
G. Kobel
4
N. Schlotterbeck
28
A. Anselmino
3
W. Anton
8
F. Nmecha
24
D. Svensson
20
M. Sabitzer
27
K. Adeyemi
10
J. Brandt
26
J. Ryerson
9
S. Guirassy
1
M. Flekken
5
L. Bade
12
E. Tapsoba
4
J. Quansah
10
M. Tillman
19
E. Poku
30
I. Maza
20
A. Grimaldo
24
A. Garcia
7
J. Hofmann
35
C. Kofane

B04Away team crest

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • N. Kovac

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • K. Hjulmand

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho recente das equipes

BVB
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
11/9
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

B04
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
13/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

Resumo dos confrontos diretos

BVB

Outros

B04

2

Vitórias

2

Empates

1

10

Gols feitos

8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
5/5
0