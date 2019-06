Bolívia quer sair "zerada" de estreia contra o Brasil na Copa América

Apesar de retrospecto ruim contra a Seleção, bolivianos querem surpreender na estreia da competição

A terá a missão de enfrentar o logo na estreia da , na próxima sexta-feira (14) e quer passar "zerada" pelos anfitriões da competição.

No retrospecto geral de confrontos, a vantagem é ampla da , com 20 vitórias, enquanto os bolivianos ganharam 5, e outros 4 empates. Além disso, a Canarinho balançou as redes 96 vezes, enquanto os Los Verdes marcaram 25 gols.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Mesmo diante do cenário desfavorável, a Bolívia quer aproveitar o fator tensão de estreia dos anfitriões para tentar surpreender.

"Vamos enfrentar um dos melhores Brasil dos últimos tempos pela forma como terminaram a última rodada das eliminatórias. Eles jogam bem, pressionam. Os brasileiros têm mágica, vão para a frente e são adversários difíceis. Temos que jogar com a ansiedade deles", disse o goleiro Lampe em entrevista nesta terça-feira (11), em .

Os bolivianos saíram "zerados" contra o Brasil em três partidas: nas eliminatórias para a de 2018 (0 a 0), nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010 (0 a 0) e nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994 (0 a 0). E Lampe quer que a história volte a se repetir no Morumbi.

Mais artigos abaixo

"O Brasil vai ser um rival duro, que estará com apoio de sua torcida e é um candidato a ganhar a Copa, mas nos preparamos bem, corrigimos os erros, jogamos amistosos e confiamos que vamos chegar da melhor maneira", afirmou.

Já o zagueiro Diego Bejarano pediu atenção com o poderio ofensivo da Seleção. "Nós, defensores, devemos cuidas do ataque brasileiro. Temos que estar atentos, concentrados. Os dias no Brasil nos ajudaram a acostumar com a diferença de altitude e esperamos nos desenvolver da melhor forma", concluiu.