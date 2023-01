Boca Juniors trava liberação de Almendra ao Cruzeiro no mercado

Meio-campista tem acordo financeiro com os mineiros, mas ainda não obteve aval do clube argentino para se transferir antes do fim do contrato

O Cruzeiro encontra dificuldade para obter a liberação do Boca Juniors, da Argentina, por Agustín Almendra, como soube a GOAL.

Embora possa assinar um pré-contrato — o vínculo na Bombonera se encerra em 30 de junho —, o clube quer contar com o jogador desde o início da temporada.

A diretoria tenta estabelecer contatos com Riquelme, ex-atleta e vice-presidente de futebol do Boca Juniors, mas o argentino adota uma postura irredutível sobre a liberação do meio-campista.

Nos bastidores, há o desejo que ele cumpra o contrato até o fim antes de deixar o clube para se acertar com o Cruzeiro. Os argentinos só aceitam a liberação mediante compensação financeira — o cenário é idêntico ao de Agustín Rossi, goleiro que se acertou com o Flamengo. A diferença é que ainda não foi assinado pré-contrato de Almendra com os mineiros.

Os cruzeirenses já chegaram a um acordo financeiro com o estafe do atleta — Ronaldo Fenômeno, inclusive, esteve com o empresário Kristian Bereit no Qatar para discutir questões contratuais. As partes traçam estratégias para convencer o Boca a liberá-lo ainda em janeiro.

A reportagem apurou que Agustín Almendra tem feito treinos físicos em separado do grupo do Boca Juniors. Ele não participa das atividades com o restante do elenco comandado por Hugo Ibarra.

O afastamento de Almendra ocorreu ainda em março de 2022, depois de discussão com o técnico Sebastián Battaglia, que deixou o cargo na Bombonera em julho do ano passado. O ato de indisciplina foi considerado irreversível e, desde então, ele faz treinamentos individuais no clube.

Em 2022, Almendra disputou apenas duas partidas com as cores do Boca Juniors, somando dez minutos em campo. A última aparição do atleta foi em 20 de fevereiro do ano passado, na vitória por 2 a 1 sobre o Rosario Central, pela terceira rodada do Grupo B da Copa da Liga Argentina.