Boca Juniors x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Libertadores sub-20

Equipes se enfrentam neste domingo (9), pela terceira rodada do torneio; veja como acompanhar na internet

Boca Juniors e Palmeiras se enfrentam na noite deste domingo (9), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, no Chile, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores sub-20. A partida terá transmissão ao vivo .

Depois de conquistar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, o CGT Tournament e oTerborg Toernooi, o Palmeiras vai em busca do quarto título do ano. No momento, as Crias da Academia estão na vice-liderança do Grupo C, com quatro pontos. Na rodada de estreia, o Verdão empatou com o Huachipato em 2 a 2, e na sequência venceu o Defensor Sporting-URU por 2 a 1.

Do outro lado, o Boca Juniors é o líder do Grupo C, com seis pontos e 100% de aproveitamento. Nos dois primeiros jogos, venceu o Defensor Sporting e o Huachipato.

Na primeira fase, as equipes competem entre si dentro de seus respectivos grupos, e os primeiros colocados de cada grupo, juntamente com o segundo colocado de melhor desempenho geral, avançam para a semifinal. A final, marcada para o dia 16 de julho, será decidida em uma única partida.

Prováveis escalações

Palmeiras sub-20: Kaique; Edney, Pedro Felipe, Talisca e Ian; Léo, Pedro Lima e Kauan Santos; Allan, Thalys e Kevin. Técnico: Lucas Andrade.

Boca Juniors sub-20: Robles; Acosta, Lollo, Fascendini, Génez; Benitez, Gauna, Ceballos; Sosa, Rodriguez e Pittavino. Técnico: Rudman.

Desfalques

Palmeiras

Sem desfalques confirmados.

Boca Juniors

Sem desfalques confirmados.

Quando é?