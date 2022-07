Boca Juniors e Botafogo fazem consulta por Leandro Damião

Atacante renovou recentemente com o Kawasaki Frontale, do Japão, e tem contrato até janeiro de 2023

Boca Juniors e Botafogo fizeram sondagem por Leandro Damião, atacante do Kawasaki Frontale, do Japão. Os dois clubes procuraram o estafe do jogador para consultas preliminares. Ambos avaliam a possibilidade de investida no centroavante de 32 anos, conforme apurado pela GOAL.

Uma negociação pelo atleta, que tem passagens por Internacional, Santos, Cruzeiro e Flamengo, demandaria bastante atenção por parte dos dirigentes, uma vez que o atleta renovou o seu contrato recentemente no futebol japonês.

Em novembro do ano passado, o jogador assinou a sua renovação até janeiro de 2023. O atleta tem se destacado no futebol asiático, mas não descarta um retorno ao Brasil, país que deixou em fevereiro de 2019.

O Botafogo busca jogadores de peso após a transformação em SAF (Sociedade Anônima do Futebol). O clube é gerido pelo empresário norte-americano Johnt Textor, que se responsabiliza por investir em atletas de alto nível no mercado da bola.

O clube carioca, que tem o técnico Luís Castro no comando, conta com dois centroavantes: Matheus Nascimento, de 18 anos, e Erison, de 23 anos.

O Boca Juniors cogita algumas investidas no mercado da bola, mesmo que tenha três centroavantes no elenco: os argentinos Luis Vázquez, Darío Benedetto e Nicolás Orsini.