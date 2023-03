Boavista x Vasco ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Carioca sub-20

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela terceira rodada do Carioca sub-20; veja como como acompanhar na internet

Boavista e Vasco se enfrentam na tarde deste sábado (1), às 15h (de Brasília), no Estádio Antunes, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do VascoTV, no Youtube.

Embalado com duas vitórias consecutivas no Carioca sub-20, o Vasco busca se manter com 100% de aproveitamento no torneio para seguir na briga pela liderança, enquanto o Boavista busca somar os primeiros pontos após ser derrotado nos dois primeiros jogos (para o Flamengo por 7 a 0, e para o Fluminense por 4 a 1.

Em cinco jogos disputados entre as equipes, o Vasco nunca perdeu para o rival. Foram quatro vitórias e um empate. No último encontro, válido pelo Cariocão sub-20 2022, o Cruzmaltino venceu por 3 a 1.

A campanha do Vasco no Carioca sub-20 2023

Audax 0 x 2 V asco - primeira rodada

- primeira rodada Vasco 2 x 1 Nova Iguaçu - segunda rodada

Prováveis escalações

Vasco sub-20: Lecce; Paulinho, Pimentel, Roger, Julião; Lucas Eduardo, JP, Paixão; Juan, Ray e Leandrinho.Técnico: William Batista.

Boavista sub-20: Klever; Caio Felipe, Douglas Pedroso, Elivelton, Jean Victor, Ralph, Jucilei, Fernando Bob, Jefferson Renan, Vitor Feijão e Michel Douglas. Técnico: Leandrão.

Desfalques

Vasco

Sem desfalques confirmados.

Boavista

Não há desfalques confirmados.

Quando é?