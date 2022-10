Betis x Roma: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Europa League

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (13), pela quarta rodada do grupo C da Liga Europa; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo abrir na liderança, o Betis recebe a Roma na tarde nesta quinta-feira (13), no Benito Villamarín, às 13h45 (de Brasília), pela quarta rodada do grupo C Liga Europa. O confronto começa às 16h(de Brasília), com o time espanhol defendendo a liderança e os comandados de Jose Mourinho querendo encostar na ponta da tabela. O jogo terá transmissão da ESPN4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na ponta da tabela, com 9 pontos, o Betis entra em campo sabendo que um novo triunfo o deixará com um pé na próxima vaga da competição, além de manter a invencibilidade. Lesionados, Fekir e Juanmi não foram relacionados, assim como Montoya e Loron.

Do outro lado, a Roma está na terceira posição, com 3 pontos, e precisa ganhar para não ficar em situação delicada. O time de Jose Mourinho sofreu uma baixa de peso: Dybala machucou a coxa e corre contra o tempo para ter condições de ir à Copa do Mundo. No ataque, Tammy Abraham, El Shaarawy e Belotti devem ser os titulares.

Prováveis escalações

Escalação da provável da Roma: Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; El Shaarawy; Abraham, Belotti.

Getty Images

Escalação do provável do Bétis: Bravo; Ruibal, Pezzella, Felipe, Miranda; Rodriguez, Carvalho; Henrique, Canales, Rodri; Iglesias.

Desfalques

Roma

Dybala, Zeki Celik, Rick Karsdorp e Georginio Wijnaldum, lesionados, enquanto Nicolo Zaniolo está suspenso..

Real Bétis

Nabil Fekir e Juanmi, lesionados, enquanto Martin Montoya e Loren Moron não foram inscritos.

Quando é?

• Data: quinta-feira, 13 de outubro de 2022

• Horário: 13h45 (de Brasília)

• Local: Benito Villamarín, Sevilla - ESP