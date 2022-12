Bétis x Manchester United ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do amistoso

Equipes entram em campo neste sábado (10), em amistoso na Espanha; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Manchester United enfrenta o Bétis na tarde deste sábado (10), às 14h (de Brasília), em Sevilla, válido pelo segundo e último amistoso no meio da temporada. A partida terá transmissão ao vivo do aplicativo do Man. United.

No primeiro jogo após a rescisão com Cristiano Ronaldo e sem contar com os jogadores que estão no Qatar disputando a Copa do Mundo, a equipe de Erik ten Hag sofreu uma derrota por 4 a 2 para o Cádiz na quarta-feira (7), enquanto o Real Betis disputou dois amistosos contra o Colo Colo em meados de novembro, perdendo por 5 a 0 e 1 a 0 para o time chileno.

Apesar de uma longa lista de desfalques, o técnico Pellegrini ainda poderá contar com um forte time titular, com as presenças de Nabil Fekir, Sergio Canales e Borja Iglesias, enquanto o Man. United terá as presenças de David de Gea, Lindelof, McTominay, Donny van de Beek e Martial.

Prováveis escalações

Escalação do provável Manchester United: De Gea; Jurado, Lindelof, Mengi, Williams; Iqbal, McTominay; Elanga, Van de Beek, Garnacho; Martial.

Escalação do provável Bétis: Silva; Montoya, Gonzalez, Ruiz, Moreno; Akouokou, Canales; Rodri, Fekir, Juanmi; Iglesias.

Desfalques

Manchester United

Lisandro Martinez, Casemiro, Antony, Fred, Eriksen, Harry Maguire, Shaw, Rashford, Varane, Tyrell Malacia, Bruno Fernandes, Diogo Dalot e Pellistri estão disputando a Copa do Mundo.

Bétis

Pezzella, Rodriguez e Carvalho, com suas respectivas seleções, e Youssouf Sabaly, German Pezzella, Guido Rodriguez, William Carvalho e Andres Guardado, que estavam em ação no Qatar. Juan Cruz, Joaquin, Luiz Felipe e Victor Camarasa, lesionados, também estão fora.

Quando é?

Getty Images

• Data: sábado, 10 de dezembro de 2022

• Horário: 14h (de Brasília)

• Local: Benito Villamarín – Sevilla, ESP