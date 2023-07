Besiktas faz proposta por Pedrão; Palmeiras tem 25% de negociação

Defensor de 26 anos tem contrato com o Portimonense até 30 de junho de 2027; portugueses detêm 50% do negócio, e Água Santa tem outros 25%

O Palmeiras vai embolsar 25% da possível venda do zagueiro Pedrão para o Besiktas, da Turquia, no mercado da bola, como soube a GOAL. O negócio está adiantado para que o defensor de 26 anos deixe o Portimonense, de Portugal, e se transfira para o futebol turco.

Hoje, além do Palmeiras, os direitos econômicos do atleta estão divividos da seguinte forma: 25% para o Água Santa e 50% para o Portimonense. Os valores da negociação ainda estão mantidos em sigilo.

A primeira opção do Besiktas era o também brasileiro Lyanco, do Southampton. Não houve, contudo, acordo para a contratação do defensor, que esteve recentemente na mira do Vasco. A dificuldade para acordo com o atleta fez com que Pedrão surgisse como alternativa.

O atleta tem contrato com o Portimonense até 30 de junho de 2027 e foi adquirido por € 800 mil euros em fevereiro do ano passado. O atleta, que também teve passagens por América-MG e Athletico-PR por empréstimo, atuou ainda pelo Nacional da Ilha da Madeira, também de Portugal.

Na última temporada, Pedrão disputou 33 partidas pelo Portimonense, todas na condição de titular. No período, ele esteve em campo por 2.944 minutos e marcou dois gols. Ele recebeu 14 cartão amarelos durante toda a campanha da equipe.