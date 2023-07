Bernard só cogita volta ao Brasil após contrato com o Panathinaikos

Meia-atacante foi especulado no Sport, mas nem sequer foi procurado pelo clube e trata volta ao Atlético-MG como prioridade no mercado da bola

Bernard não voltará ao Brasil na atual janela de transferências. Os clubes que tiverem interesse em contar com o ex-jogador do Atlético-MG, atualmente no Panathinaikos, terão que esperar até julho de 2024 por uma investida, como soube a GOAL.

O desejo do meia-atacante de 30 anos é retornar ao futebol brasileiro depois de mais uma temporada na Grécia. O Galo, inclusive, é o destino predileto do jogador — ele atuou pelo clube entre 2006, quando ainda estava no sub-15, e 2013.

O atual contrato de Bernard com o Panathinaikos se encerra em 30 de junho de 2024. Ao fim do vínculo, o atleta pretende retornar ao Brasil e trata a volta ao clube que o revelou como prioridade. Em que pese preferência, ele não vai descartar outras ofertas a partir da próxima temporada.

Recentemente, o Sport foi apontado como possível destino do jogador. Entretanto, uma fonte garantiu à GOAL que nunca houve conversas para a ida do atleta para a Ilha do Retiro. O clube de Pernambuco disputa a Série B do Campeonato Brasileiro e ocupa a quinta colocação, com 32 pontos em 18 rodadas.

Bernard disputou 35 partidas pelo Panathinaikos desde que chegou ao clube, em julho do ano passado. No período, esteve em campo por 2.524 minutos, com dois gols marcados e seis assistências.