Benzema teria renovado com o Real Madrid até 2022

Segundo o jornal Marca, o atacante francês renovou seu vínculo por mais um ano e alcança uma melhoria contratual; Anúncio será no verão

Karim Benzema concordou em renovar seu contrato com o e será jogador do clube da capital pelo menos até 2022, segundo o jornal Marca publicado na segunda-feira.

Segundo essa informação, o anúncio do acordo entre a equipe branca e o atacante francês ocorrerá no próximo verão, quando a assinatura do novo contrato também ocorrerá.

Benzema, que chegou a Santiago Bernabéu em julho de 2009 e cujo vínculo atual termina em junho de 2021, alcançaria a melhoria de seu contrato, entendendo a entidade presidida por Florentino Pérez que o ex-Olympique de deu um passo adiante e fora de campo, sendo um dos grandes líderes da equipe, principalmente desde a partida de Cristiano Ronaldo para a .

Segundo Marca, o acordo não se estenderá além de 2022, porque Benzema quer ir devagar, entendendo que ele não quer ficar na capital espanhola se não puder oferecer sua melhor versão futebolística.

Desta forma, Benzema jogaria no Real Madrid com 34 anos. No momento, aos 32 anos, ele tem 12 gols na LaLiga e luta na atual temporada para ser o Pichichi da competição nacional. À frente está Lionel Messi, que já gritou 13 vezes. O 9 do Real Madrid tem apenas um a menos e tentará começar o ano liderando essa tabela (o Madri enfrenta o no próximo sábado).