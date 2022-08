Benfica x Paços de Ferreira: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Português

Jogo acontece nesta terça-feira (30), pela terceira rodada atrasada da Primeira Liga; veja como acompanhar na TV e na internet

Benfica e Paços de Ferreira se enfrentam nesta terça-feira (30), às 16h15 (de Brasília), no Estádio da Luz, em partida atrasada da terceira rodada do Campeonato Português. O jogo será transmitido ao vivo pelo Star+, no streaming, enquanto na GOAL você pode acompanhar a partida em tempo real.

O Benfica, mesmo com um jogo a menos, é vice-líder da Primeira Liga e briga pelo topo, com apenas um ponto a menos do que o Braga, atual primeiro colocado. Ou seja, vencendo o Paços de Ferreira, a equipe assume a ponta no campeonato nacional.

Enquanto isso, o Paços Ferreira, que joga fora de casa, ainda está em busca de seus primeira pontos na temporada - até aqui já disputou três jogos e foi derrotado em todos eles (1 a 0 para o Gil Vicente, 3 a 0 para o Portimão e 3 a 0 para o Estoril, sendo que as duas goleadas foram dentro de casa). Pelo saldo de gols, é o vice-lantera, à frente apenas do Marítimo, que sofreu mais gols.

Prováveis escalações

Possível escalação do Benfica: Vlachodimos; GIlberto, Otamendi, Morato e Grimaldo; Enzo Fernández e Florentino Luís; David Neres, Rafa, João Mário e Gonçalo Ramos.

Possível escalação do Paços de Ferreira: José Oliveira; Fonseca, Lima, Flavio e Antunes; Holsgrove (Ibrahim) e Rui Pires; Delgado, Kayky, Thomas e Koffi.

Desfalques da partida

Benfica:

Sem desfalques.

Paços de Ferreira:

Djaló e Butzke: suspensos (cartão vermelho).

Quando é?

JOGO Benfica x Paços de Ferreira DATA Terça-feira, 30 de agosto de 2022 LOCAL Estádio da Luz - Lisboa, POR HORÁRIO 16h15 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Benfica

JOGO CAMPEONATO DATA Boavista 0 x 3 Benfica Português 27 de agosto de 2022 Benfica 3 x 0 Dínamo de Kiev Champions League 23 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Benfica x Vizela Português 2 de setembro de 2022 15h (de Brasília) Benfica x Maccabi Haifa Champions League 6 de setembro de 2022 16h15 (de Brasília)

Paços de Ferreira

JOGO CAMPEONATO DATA Paços de Ferreira 0 x 3 Portimonense Português 15 de agosto de 2022 Paços de Ferreira 0 x 3 Estoril Português 26 de agosto de 2022

Próximas partidas