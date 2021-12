Benfica sonda zagueiro Bruno Viana, ex-Flamengo

Depois da grave lesão de Lucas Veríssimo, o Benfica se movimenta no mercado em busca de um nome para a zaga. Jorge Jesus já indicou alguns nomes à diretoria, entre eles Nino, do Fluminense, e João Victor, do Corinthians.

Segundo soube a Goal, a bola da vez é o zagueiro Bruno Viana, que estava emprestado ao Flamengo. Trabalhar com o jogador que pertence ao Braga é sonho antigo de Jorge Jesus, e o time de Lisboa fez um contato inicial com o staff do jogador para saber das possibilidades.

Aos 26 anos, Bruno Viana esteve emprestado ao Flamengo durante a atual temporada, mas não conseguiu se firmar na equipe. Ele havia sido indicado pelo próprio Jorge Jesus antes de deixar o clube, mas foi contratado apenas no início de 2021.

O Flamengo chegou a pensar na possibilidade de estender o empréstimo do zagueiro caso conquistasse a Copa Libertadores. A ideia era negociar com o Braga mais seis meses para que Bruno Viana estivesse à disposição no Mundial de Clubes. Sem a taça, o time carioca começou a reformulação e o o jogador foi o primeiro a sair.