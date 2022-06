Benfica encaminha empréstimo de Reinier junto ao Real

Jogador pertence à equipe espanhola, que procura mais minutos em campo para o atleta; clube português é o mais bem visto entre as propostas

O futuro de Reinier está prestes a ficar claro, embora ainda haja peças para unir. O brasileiro e a sua comitiva avaliaram diferentes ofertas no mercado para que o jogador volte a ser emprestado, e neste momento a equipe que lidera nas propostas é o Benfica.

O clube português é a opção que mais convenceu o jogador e sua comitiva no momento, mas ainda falta um ponto muito importante para que a incorporação ocorra: fechar a negociação com o Real Madrid, dono do atleta. De fato, fontes próximas à operação garantem à GOAL que o acordo ainda não está fechado. O Glorioso está disposto a fazer um esforço para conseguir o seu empréstimo, mas não para pagar a totalidade do valor, que ronda os três milhões de euros (cerca de R$ 16,50 milhões).

E é aí que o Real tentará lutar por seus interesses. A prioridade é encontrar um destino onde Reinier volte a adicionar minutos regularmente após dois anos e meio perdidos devido à pandemia. Ele chegou do Flamengo em janeiro de 2020 e meses depois começou a pandemia. Ele parou de jogar até a temporada seguinte, em que assinou um empréstimo de dois anos com o Borussia Dortmund, no qual mal jogou. Por isso, a direção esportiva não quer cair no erro de uma saída que não é benéfica do ponto de vista futebolístico.

Distribuição salarial é o ponto chave

A dúvida agora está no aspecto econômico da operação, já que Madri tem diferentes ofertas na mesa. Embora o Benfica seja o que o jogador mais gosta no momento, os Blancos não estão dispostos a pagar grande parte do seu salário para que não seja importante em Lisboa mais tarde. O que está descartado é que uma opção de compra seja incluída no contrato, já que ainda há esperança com o brasileiro. A próxima atribuição, seja ela qual for, deve servir para evoluir, recuperando o tempo perdido em Dortmund.

O jogador de futebol, que está no Brasil aproveitando suas férias, está em constante contato com seus agentes que narram o passo a passo da operação. Como dito, ainda há peças para fechar a operação, mas a ideia é que nos próximos dias, ainda esta semana, sua nova equipe possa ser anunciada.