Belo Jardim x Santa Cruz ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela 13ª rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santa Cruz recebe o Belo Jardim neste sábado (1), na Arena Pernambuco, em Recife, a partir das 16h30 (de Brasília), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para PE), na TV aberta, e do DAZN, no straming.

Vindo de derrota em casa para o Íbis por 3 a 1 na última rodada, o Santa Cruz busca a recuperação na última rodada para confirmar a classificação à segunda fase. No momento, está em quinto lugar, com 15 pontos. dois a mais que o Salgueiro, primeira equipe fora do G-6.

"Essa derrota nos trouxe uma pressão a mais. Foi uma derrota dolorosa, que a gente não esperava. Tínhamos sim obrigação vencer e não conseguimos. Foi muito doloroso assimilar tudo que aconteceu", afirmou Michael Fracaro.

Do outro lado, o Belo Jardim já rebaixado, está em penúltimo lugar, com apenas cinco pontos conquistados. Até aqui, foram oito derrotas, dois empates e apenas uma vitória. 15% de aproveitamento.

Em oito jogos disputados entre as equipes, o Santa Cruz registra seis vitórias, contra apenas uma do Belo Jardim, além de um empate. O último encontro aconteceu no Pernambucano de 2018, na ocasião, o Santa venceu por 3 a 2.

Prováveis e scalações

Belo Jardim: Lucas Alves; Vitor Carlos, Rivaldo, Van e Danilo Bala; Everson Ribeiro, Cirilo, Thomays e David Rodrigues; Adriel e Berg. Técnico: Lima (auxiliar técnico).

Santa Cruz: Michael; Jefferson Feijão, Alemão, Ítalo Melo e Marcus Vinicius; Arthur, Anderson Paulista, Felipe Gedoz e Chiquinho; Lucas Silva e Pipico. Técnico: Felipe Conceição.

Desfalques

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Belo Jardim

Felipe Alves, expulso na goleada aplicada sobre o Caruaru, cumprirá suspensão.

Quando é?