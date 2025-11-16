+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Eliminatórias Europeias
team-logoBélgica
Stade Maurice Dufrasne
team-logoLiechtenstein
Mounique Vilela

Bélgica x Liechtenstein: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Seleções se enfrentam nesta terça-feira (18), no Estádio de Sclessin; confira a transmissão e outras informações do jogo

Bélgica e Liechtenstein se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h45 (de Brasília), no Estádio de Sclessin, na cidade de Liège, pela última rodada das Eliminatórias Europeias. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Notícias e prováveis escalações

A Bélgica está muito próxima de confirmar a sua classificação para a Copa do Mundo de 2026. Na liderança do Grupo J, com 15 pontos, os belgas somam quatro vitórias e três empates em sete jogos nas Eliminatórias e estão a dois pontos à frente do País de Gales e da Macedônia do Norte - que se enfrentam na terça-feira. Assim, um empate garante praticamente a seleção, pois possuem um saldo de gols muito superior ao de seus rivais mais próximos. 

Por outro lado, o Liechtenstein é o lanterna do Grupo J sem nenhum ponto conquistado. Com sete derrotas, nenhum gol marcado e 24 gols sofridos, o mais recente deles contra o País de Gales por 1 a 0, a seleção cumpre apenas tabela na última rodada. 

Bélgica: Sels; Castagne, De Winter, Theate, De Cuyper; Onana, Raskin; Lukebakio, Vanaken, Doku; Openda .

Liechtenstein: Buchel; Meier, Malin, Goppel; N. Hasler, Sele, Luchinger, A. Hasler, Hofer; Pizzi, Salanovic .

Desfalques

Bélgica

Courtois, lesionado, precisou ser cortado.

Liechtenstein

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

  • Data: terça-feira, 18 de novembro de 2025
  • Horário: 16h45 (de Brasília)
  • Local: Estádio de Sclessin - Liège, BEL

Retrospecto recente

BÉL
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
17/3
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
2/5

LIE
-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
1/18
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
1/5

Últimos confrontos diretos

BÉL

Um

LIE

1

0

Empate

0

6

Gols feitos

0
Jogos com mais de 2.5 gols
1/1
Ambos os times marcam
0/1

Classificação

Links úteis

