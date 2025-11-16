Bélgica x Liechtenstein: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026

Bélgica e Liechtenstein se enfrentam nesta terça-feira (18), às 16h45 (de Brasília), no Estádio de Sclessin, na cidade de Liège, pela última rodada das Eliminatórias Europeias. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada (veja a programação completa).

Notícias e prováveis escalações

A Bélgica está muito próxima de confirmar a sua classificação para a Copa do Mundo de 2026. Na liderança do Grupo J, com 15 pontos, os belgas somam quatro vitórias e três empates em sete jogos nas Eliminatórias e estão a dois pontos à frente do País de Gales e da Macedônia do Norte - que se enfrentam na terça-feira. Assim, um empate garante praticamente a seleção, pois possuem um saldo de gols muito superior ao de seus rivais mais próximos.

Por outro lado, o Liechtenstein é o lanterna do Grupo J sem nenhum ponto conquistado. Com sete derrotas, nenhum gol marcado e 24 gols sofridos, o mais recente deles contra o País de Gales por 1 a 0, a seleção cumpre apenas tabela na última rodada.

Bélgica: Sels; Castagne, De Winter, Theate, De Cuyper; Onana, Raskin; Lukebakio, Vanaken, Doku; Openda .

Liechtenstein: Buchel; Meier, Malin, Goppel; N. Hasler, Sele, Luchinger, A. Hasler, Hofer; Pizzi, Salanovic .

Desfalques

Bélgica

Courtois, lesionado, precisou ser cortado.

Liechtenstein

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: terça-feira, 18 de novembro de 2025

terça-feira, 18 de novembro de 2025 Horário: 16h45 (de Brasília)

16h45 (de Brasília) Local: Estádio de Sclessin - Liège, BEL

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

BÉL Um LIE 1 0 Empate 0 Liechtenstein 0 - 6 Bélgica 6 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 1/1 Ambos os times marcam 0/1

Classificação

