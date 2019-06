Beira-Rio tem o pior público para um jogo da Seleção Brasileira na era Tite

Apenas pouco mais de 16 mil pessoas foram ao estádio do Internacional acompanhar a goleada do Brasil sobre Honduras

Há menos de uma semana da estreia na , o goleou Honduras por 7 a 0 em um Beira-Rio quase vazio na tarde deste domingo (9).

Apenas 16.521 torcedores foram ao estádio do assistir ao último teste da seleção de Tite antes do torneio continental.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

Este foi o pior público em um jogo do Brasil em casa em toda a era Tite, batendo a marca de 18.695 pessoas que assistiram Brasil e em 25 de janeiro de 2017 no Estádio Nilton , no Rio de Janeiro.

Neste ano apenas seis jogos no Beira-Rio tiveram público menor, uma partida da entre Internacional e e cinco jogos do .

Considerando apenas os jogos nas tardes de domingo, apenas o duelo entre Internacional e Amoré, com o colorado já classificado e com o time reserva, teve menos público.

Além da ausência de Neymar e do adversário frágil, o público pode ter sido afastado pelos ingressos.

Mais artigos abaixo

A entrada mais barata custava R$ 80, mais do que os R$ 60 cobrados como entradas mais baratas para os jogos oficiais da Copa América em Alegre.