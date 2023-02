Bayern de Munique x Union Berlin ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Bundesliga

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela 22ª rodada; veja como acompanhar na internet

Empatados com 43 pontos cada e valendo a liderança da Bundesliga, Bayern de Munique e Union Berlin se enfrentam no início da tarde deste domingo (5), às 13h30 (de Brasília), no Allianz Arena, pelo encerramento da 22ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do OneFootball, no streaming.

Depois de conhecer a sua primeira derrota na última rodada após 21 jogos (16 vitórias e cinco empates), o Bayern de Munique segue na brigam pela ponta com Borussia Dortmund e Union Berlin. Com o goleiro titular Manuel Neuer está fora da temporada devido a uma perna quebrada, Yann Sommer continuará no gol titular.

Do outro lado, o Union Berlin chega embalado com 10 vitórias e dois empates nos últimos 12 jogos da temporada. Com oito gols e sete assistências, Sheraldo Becker deve voltar ao time titular após ficar no banco no empate sem gols com o Schalke 04.

Em sete jogos disputados entre as equipes, o Bayern de Munique registra quatro vitórias e três empates. O Union Berlin nunca venceu o rival. No último confronto, as equipes empataram por 1 a 1 no primeiro turno da Bundesliga 2022/23.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Sommer; Cancelo, De Ligt, Pavard, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, Sane; Choupo-Moting.

Union Berlin: Ronnow; Jaeckel, Leite, Knoche; Juranovic, Haberer, Laidouni, Khedira, Trimmel; Siebatcheu, Becker.

Desfalques

Bayern

Manuel Neuer e Lucas Hernandez estão fora da temporada.

Union Berlin

Andras Schafer e Jakob Busk, lesionados, são desfalques.

