Bayern de Munique x Schalke 04 ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Bundesliga

Clássico alemão será disputado neste sábado (13), em Munique; veja como acompanhar na internet

Bayern de Munique e Schalke 04 se enfrentam na manhã deste sábado (13), às 10h30 (de Brasília), no Allianz Arena, em Munique, pela 32ª rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo do serviço de streaming One Football.

Embalado com duas vitórias consecutivas no Campeonato Alemão, o Bayern de Munique segue na briga pelo título. No momento, ccupa a liderança do torneio com 65 pontos, um a mais que o segundo colocado, Borussia Dortmund.

Já o Schalke 04 só pensa na vitória para seguir na luta contra o rebaixamento. Com 30 pontos, a equipe está apenas dois pontos atrás do Stuttgart, que ocupa a posição que leva ao playoff de rebaixamento. Até aqui foram sete vitórias, nove empates e 15 derrotas.

O Bayern de Munique possui um amplo domínio no histórico de confrontos entre as equipes. Em 118 jogos disputados, os bávaros conquistaram 67 vitórias, contra 20 do Schalke 04, além de 31 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno da Bundesliga 2022/23, o Bayern triunfou por 2 a 0.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Sommer; Mazraoui, Pavard, de Ligt, Cancelo; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Coman; Gnabry. Técnico: Thomas Tuchel.

Schalke 04: Schwolow; Matriciani, Berg, Yoshida, Brunner; Karaman, Drexler, Král, Kraub, Bulter; Frey.

Desfalques

Bayern de Munique

Dayot Upamecano, Lucas Hernandez e Josip Stanisic estão no departamento médico.

Schalke 04

Moritz Jenz, Ralf Fährmann, Soichiro Kozuki e Justin Heekeren estão fora.

Quando é?