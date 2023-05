Bayern de Munique x RB Leipzig ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Bundesliga

Equipes se enfrentam neste sábado (20), em Munique; veja como acompanhar na internet

O Bayern de Munique recebe o RB Leipzig na tarde deste sábado (20), às 13h30 (de Brasília), no Allianz Arena, em Munique, pela 33ª rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo do serviço de streaming One Football.

Embalado com três vitórias consecutivas, o Bayern de Munique briga para se manter na liderança do Campeonato Alemão. No momento, soma 68 pontos, um a mais que o rival Borussia Dortmund, que entra em campo no domingo (21) contra o Augsburg

Para o confronto, o técnico Thomas Tuchel trata como dúvida a presença de Eric Maxim Choupo-Moting, com problema no joelho. Caso não esteja apto, Serge Gnabry, que marcou quatro gols em seus últimos três jogos, deve atuar novamente.

O RB Leipzig, por sua vez, conquistou quatro vitórias consecutivas na temporada e está atualmente em terceiro lugar, com 60 pontos. Além disso, são finalistas da Copa da Alemanha, que está programada para o dia 3 de junho, onde enfrentarão o Eintracht Frankfurt. A equipe ainda brig por uma vaga na Champions League 2023/24.

Em 16 jogos disputados entre as equipes, o Bayern de Munique soma nove vitórias, contra uma do RB Leipzig, além de seis empates. No último encontro válido pelo returno do Campeonato Alemão 2022/23, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Sommer; Mazraoui, Pavard, De Ligt, Cancelo; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Musiala; Gnabry. Técnico: Thomas Tuchel.

RB Leipzig: Blaswich; Simakan, Gvardiol, Orban, Henrichs; Laimer, Haidara; Szoboszlai, Forsberg; Werner, Nkunku. Técnico: Marco Rose.

Desfalques

Bayern de Munique

Lucas Hernandez, Alphonso Davies, Josip Stanisic estão no departamento médico.

RB Leipzig

Peter Gulacsi segue como desfalque.

Quando é?