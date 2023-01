Bayern de Munique x Colônia ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Alemão

Equipes entram em campo neste domingo (23), pela 17ª rodada da Bundesliga; veja como acompanhar na internet

Bayern de Munique e Colônia se enfrentam na tarde desta terça-feira (24), às 16h30 (de Brasília), na Allianz Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, no streaming.

Na liderança, com 35 pontos, o Bayern de Munique busca ampliar a sua invencibilidade na temporada. Até o momento, vem de 12 vitórias e três empates nos últimos 15 jogos disputados. Para o confronto, a equipe manterá Yann Sommer no gol titular, com a zaga formada por Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies.

Do outro lado, o Colônia, embalado com três vitórias consecutivas, está no meio da tabela com 20 pontos. Skhiri, com lesão no tornozelo, é tratado como dúvida. Caso não esteja apto, Dejan Ljubicic e Mathias Olesen brigam por uma vaga.

Prováveis escalações

Escalação do provável Bayern de Munique: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Gnabry; Choupo-Moting.

Escalação do provável Colônia: Schwabe; Schmitz, Hubers, Chabot, Hector; Maina, Skhiri, Martel, Kainz; Tigges, Huseinbasic.

Desfalques

Bayern de Munique

Manuel Neuer, Noussair Mazraoui, Sadio Mane e Lucas Hernandez, no departamento médico, são desfalques.

Colônia

Mark Uth, Kristian Pedersen, Luca Kilian, Jan Thielmann, Sebastian Andersson e Florian Dietz, lesionados, estão fora.

Quando é?