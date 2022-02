Barcelona x Napoli: onde assistir ao vivo, horário e informações da Liga Europa 2021/22

Nesta quinta-feira (17), às 14h45, o Barcelona recebe o Napoli no Camp Nou em duelo válido pela segunda fase da Liga Europa da UEFA. O confronto será transmitido pela ESPN, canal da TV fechada. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

QUANDO É?

JOGO Barcelona x Napoli DATA Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 LOCAL Camp Nou - Barcelona, Espanha HORÁRIO 14h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta, no Camp Nou. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Barcelona, após a queda precoce na Champions League 2021/22, acabou entrando de cabeça na Europa League, onde fará sua estreia contra o Napoli nesta quinta, após outras 11 participações e nenhuma conquista do título.

Pelo lado da Napoli, a classificação da equipe na primeira colocação leva o elenco italiano a grandes chances de avançar em cima do Barça. Foram dez pontos conquistados com três vitórias, um empate e duas derrotas, assim como o Spartak Moscou, segundo do Grupo C. No entanto, os 15 gols marcados pelo clube da Itália deram o saldo de gols de 5 positivos, conta 1 dos russos.

Segundo o portal oGol, especializado em estatísticas, as equipes se enfrentaram duas vezes, sendo uma vitória do Barcelona e um empate.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BARCELONA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 4 x 2 Atlético de Madrid Campeonato Espanhol 06 de fevereiro de 2022 Espanyol 2 x 2 Barcelona Campeonato Espanhol 13 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Napoli Liga Europa da UEFA 17 de fevereiro de 2022 14h45 (de Brasília) Valencia x Barcelona Campeonato Espanhol 20 de fevereiro de 2022 12h15 (de Brasília)

NAPOLI

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Venezia 0 x 2 Napoli Campeonato Italiano 06 de fevereiro de 2022 Napoli 1 x 1 Inter de Milão Campeonato Italiano 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas